¿Se va? Ignacio Ambriz acepta que ha tenido pláticas para dirigir a la Selección de Costa Rica

Ignacio Ambriz, directro técnico del Toluca, aceptó que ha tenido conversaciones para dirigir a la Selección de Costa Rica. Sin embargo, esta negociación se dio antes del Mundial de Qatar 2022, por lo que dijo que ahora está enfocado únicamente en los Diablos Rojos.

Mientras dirigía en León, 'Nacho' comentó que eran falsos los rumores sobre dicha negociación, sin embargo, el propio entrenador mexicano confirmó que sí existieron dichas pláticas.

"Al día de hoy no he tenido acercamiento con Costa Rica, cuando estaba en León sí lo tuve. No me inquieta eso, yo estoy tranquilo y yo estoy pensando en el Toluca", declaró Ambriz.

Con respecto al empate ante América en la Jornada 9 del Apertura 2023, 'Nacho' Ambriz señaló que su esquema de juego no fue el más efectivo para enfrentar a las Águilas, sin embargo, resaltó lo complicado que es enfrentar a los dirigidos por André Jardine.

"No estuvimos finos como otras veces, me gustó que estábamos encontrando la línea de pases después nos hacen el gol por estar abiertos. Nos hacen otra que Tiago salva bien y después era corregir. Hicimos un buen segundo tiempo y tuvimos 3, 4 jugadas de gol. En el balance, siempre jugar contra América es difícil y no pudimos hacer ese segundo gol", comentó en conferencia de prensa.

