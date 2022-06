Tiago Volpi: 'Toluca está para pelear el campeonato'

Tiago Volpi, refuerzo de Toluca y una de las bombas de mercado para este Apertura 2022, reconoció que los Diablos Rojos están para pelear por el campeonato luego de las adquisiciones de renombre que han tenido las últimas semanas.

"Sí estamos para pelear, no te voy a decir que 'no y que hay que ver', no, no, no. Tenemos que venir con el pensamiento de hacer un gran trabajo para poder pelear por el título.

"Es un sueño que tengo, es algo que me faltó. En el primer paso que tuve por México estuvo muy cerca en mi primer torneo con Querétaro y sí es un sueño que tengo y voy a trabajar todos los días para poderlo lograr".

Además de Volpi, Toluca añadió a su plantel a personalidades como Fernando Navarro, Jean Meneses o Carlos González.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: PRESENTÓ SUS NUEVOS UNIFORMES PARA EL APERTURA 2022