Toluca: Nacho Ambriz reveló que habló con Orbelín Pineda para ficharlo

Orbelín Pineda tiene una gran oferta por parte de Chivas para regresar al futbol mexicano para el siguiente torneo de cara a la próxima Copa del Mundo en Qatar.

Sin embargo, el Maguito también tiene una oferta por parte del Toluca para que sea su destino en su posible vuelta al futbol mexicano y su técnico Ignacio Ambriz reveló que ya habló con Pineda.

"A Orbelín yo lo debuté, lo conozco personalmente, es cierto que yo personalmente hablé con él, pero tiempo atrás, porque tengo una relación buena con él. Después le comenté que si había una posibilidad de regresar a México, que aquí (Toluca) había una posibilidad de poderlo traer y después lo demás lo manejó la directiva. Hoy no puedo opinar más de Orbelín porque no sé nada, no sé qué vaya a pasar con él", confesó Ambriz.

El estratega debutó y compartió con Pineda durante la etapa de ambos con los Gallos Blancos de Querétaro de 2014 a 2015.

