Toluca va por la remontada: Mohamed admite el peor partido del año pero cree en su equipo

Tras la derrota del Toluca en el partido de Ida desde el Gigante de Acero, Antonio Mohamed, director técnico del equipo, calificó el desempeño como el peor de la temporada. “En lo que se ve de juego, sí, porque fue nuestro peor partido del año, por lejos. Muy imprecisos el equipo, falta de tiempo, de distancia”, señaló, destacando la falta de precisión y ritmo en el encuentro.

Mohamed reconoció la superioridad del rival, pero mantuvo el optimismo: “El rival lo superó, pero bueno, estos son 180 minutos, ahora tenemos que jugar en casa, tenemos ahí la posibilidad de remontar”. El técnico enfatizó la necesidad de mejorar significativamente el rendimiento mostrado, siendo claro en que el equipo no puede repetir los errores cometidos.

El mal manejo del balón fue uno de los principales problemas. “Erramos pases que nosotros normalmente no erramos, somos un equipo que da 400-500 pases por partido y no creo que hayamos llegado a 150-200”, explicó Mohamed. Este bajo rendimiento con la pelota, sumado a la rápida pérdida de la posesión, marcó la diferencia en el partido.

A pesar del traspié, Mohamed confía plenamente en su plantilla. “Creo en el equipo, creo en este grupo de jugadores y bueno, tenemos que ganar, 1-0, 2-1, 3-2”, afirmó, destacando la fortaleza del Toluca como local. Recordó que el equipo ha ganado casi todos sus partidos en casa y que un gol de diferencia es remontable. “Las cuentas las hacemos al final, no las hacemos antes”, agregó.

El técnico también abordó la falta de partidos previos para mantener el ritmo, explicando que no había rivales disponibles para amistosos. “Rivales no había para jugar porque los que no calificaron descansan y los que calificaron no se pueden enfrentar”, comentó. Sin embargo, descartó excusas y llamó a enfocarse en lo que viene.

El mensaje a la afición fue claro: la unión será clave. “Como estuvimos juntos todo el año, este partido vamos a estar juntos igual”, expresó, confiado en que el respaldo de los hinchas será fundamental. Mohamed subrayó que el destino del equipo está en sus manos: “Ahora depende de nosotros, no depende de nadie más”.

Finalmente, Mohamed reiteró que la serie está abierta y que el equipo está preparado para el desafío. “La serie va a ser muy pareja, tienen grandes futbolistas, pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo”, afirmó.

