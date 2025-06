Gorriarán sobre el fichaje de Correa a Tigres: “Es un jugador de clase A”

El mercado de fichajes en la Liga MX ha comenzado, pero, sin duda los Tigres volvieron a llevarse los reflectores, pues, una vez más los felinos rompieron el mercado al contratar a uno de los campeones del Mundo, Ángel Correa.

🚨🇲🇽 Ángel Correa to Tigres, here we go! Deal confirmed for the forward to leave Atlético Madrid and move to Mexico.



After talks at advanced stages in May, deal now done and five year contract for Correa as @clmerlo reports. pic.twitter.com/fFmBWM4en3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025