¿Fue gol? Circula nueva imagen del polémico ‘gol’ de Barcelona en El Clásico

El pasado domingo se vivió uno de los partidos más polémicos entre Real Madrid y Barcelona, pues El Clásico estuvo lleno de controversias arbitrales siendo la del el línea de gol la más sonada, al grado en que el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, quiere pedir que se repita el encuentro.

LaLiga no cuenta con la tecnología de ‘ojo de halcón’ que permite verificar mediante sensores si el balón rebasa la línea de gol, por lo que esta decisión se tuvo que determinar por medio del VAR, pero al no existir una toma clara que determinara el gol, el silbante central decidió no dar por buena la anotación.

En redes sociales han empezado a circular nuevas imágenes de la polémica jugada, pues aficionados del Barça que estuvieron presentes en el Santiago Bernabéu grabaron desde la grada lo que parece ser la evidencia de que el gol era legitimo.

A pesar de que en este video parece que el balón rebasa en su totalidad, la perspectiva puede ser engañosa, ya que se necesitaría una toma completamente late ral desde el tiro de esquina, pero en la transmisión de televisión nunca se mostró dicha toma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE CONFÍA EN QUE PODRÁN QUEDARSE EN PRIMERA DIVISIÓN: 'PELEAREMOS HASTA EL ÚLTIMO MINUTO'

Posible fuera de lugar en gol fantasma.

De igual forma, otra toma que empezó a circular en redes sociales deja ver que en dicho posible gol, Pau Cubarsí se encontraba en posición antireglamentaria y obstruía a Lunin, arquero del Real Madrid, por lo que el gol hubiera sido anulado.