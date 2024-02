Paul Pogba recibe sanción de 4 años de la Fiscalía Antidopaje: Sale positivo en segunda prueba

Luego de más de 6 meses desde que el mediocampista francés, Paul Pogba, diera positivo en el control antodiping en el partido entre Juventus vs Udinese en la Serie A, la Fiscalía Antidopaje de Italia ha dado a conocer que el campeón del mundo en 2018 tendrá una sanción de cuatro años por el consumo de sustancias prohibidas.

En un principio, Pogba recibió una sanción provisional por dar positivo en la prueba realizada el pasado 20 de agosto, el mediocampista de la Juventus apeló el resultado y pidió que se hiciera un contraanálisis, pero esta segunda prueba tampoco fue favorable para el francés.

La primera sustancia por la que Paul Pogba dio positivo se trataba de testosterona sintética, pero en la segunda muestra analizada arrojó una nueva sustancia de nombre Dhea, que en el mundo del deporte es conocida como ‘la hormona de la juventud’.

El ex del Manchester United pretendía comprobar su inocencia por el concepto de no intencionalidad, por lo que no quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía Antidopaje, por lo que esta misma tras la apertura de la segunda prueba decidió imponerle la sanción de cuatro años fuera de las canchas.

Hasta el momento su actual club, Juventus, no ha dado una postura al respecto de la sanción, pero se espera que el club italiano rompa su vínculo con el mediocampista francés que podría volver a las canchas con casi 35 años de edad, un duro golpe a su carrera que podría marcar el fin de la misma.