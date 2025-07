Rodrigo Huescas se sinceró tras su arresto en Dinamarca: ‘Hice algo que en México es normal’

Uno de los momentos más inusuales en la historia de los mexicanos en el futbol extranjero fue sin duda el arresto del canterano de Cruz Azul Rodrigo Huescas, jugador del København y de la Selección Mexicana, por conducir a exceso de velocidad en Dinamarca.

'ME CARGÓ LA CHING***, LA NETA YO NO SABÍA'

Durante una entrevista con el ex futbolista José 'Shaggy' Martínez, para su canal de YouTube, Huescas reveló cómo vivió todo el incidente de su arresto, desde que cometió la infracción hasta cuando terminó su pequeño juicio.

"Iba a 110km/h), dime si eso es muy rápido. Es una carretera de 50 (km/h), pero que no es calle, es carretera como tal, no había nadie y eso es lo que me ayudó mucho”, dijo Huescas durante el programa.

"El problema fue que iba al doble (de lo permitido), si vas a menos de 100 no hay pedo, es como que nada más te quitan tu licencia o pagas una multa, pero como iba al doble, a 111, me cargó la chingada. La neta yo no sabía", comentó.

MÁS DE UN PROBLEMA

La situación perjudicó a Rodrigo Huescas a tal grado que su arresto no le permitió ir a la Copa Oro con la Selección Mexicana, además de afrontar problemas legales en Dinamarca.

"Justo llegué a la cultura más estricta en el tema de la velocidad, porque eso en Suecia no pasa, en Alemania no pasa. Hablé con jugadores que les llegó a pasar en otros países y (me decían) ‘acá nada más te quitan el drive license (licencia de manejo) y llegas a pagar una multa, pero el coche no te lo quitan, no te quieren deportar ni dar los días de prisión'", agregó el excementero.

Después de los días tan tensos que vivió en Dinamarca, el lateral mexicano ahora ya bromea con la situación y no dejó pasar la oportunidad de mencionar que sus habilidades al volante se comparan con la de Sergio 'Checo' Pérez.

"Sí le compito (a Checo Pérez), traigo mis cositas al volante, pasa que no confían en mi manejada", dijo entre risas.

DOS CULTURAS DIFERENTES

Al finalizar el tema, Huescas mencionó los contrastes en las sanciones automovilísticas que hay entre México y Dinamarca, asegurando que si lo que hizo lo hubiera hecho en nuestro país nada pasaba a mayores.

"Hice algo que todo ha hecho en su vida, todo mundo lo hace y en México es normal, pero el pedo es allá y que nunca me imaginé, porque no vi carros y se me hizo fácil y arranqué.

"Yo sentí que estuvo bien raro el tema del juicio, yo sentí que me querían deportar sí o sí por ser extranjero. Yo no iba tomado, te hacen la prueba y es un tema complejo y tú no lo entiendes, yo estaba morro", concluyó.

