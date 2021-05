Luis Márquez señaló de acoso a Higuera: "Borró mensajes de mi celular que lo 'comprometían'"

Luego de que el Tepatitlán FC se alzó con su primer Título de la Liga Expansión tras vencer en la Final al Atlético Morelia, Luis Márquez, pilar en el triunfo del 'Equipo del Pueblo', narró y señaló de acoso al directivo de los 'Canarios', José Luis Higuera.

Durante una entrevista para el programa local de Guadalajara, 'Súper Gol', el 'Gordo', quien su 'carta' pertenece a Chivas, reveló que Higuera le cerró las puertas para que no regresara al Rebaño; además, explicó que el exmandatario rojiblanco 'abusó de su confianza' al entrar a su celular con mentiras y borrar mensajes que lo 'comprometían'.

"En Zacatepec teníamos una muy buena relación. Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a Liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: 'A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio.

"Para el partido de vuelta me dice que me iba a bajar una aplicación para la nutrióloga. Ya en el estadio me pidieron la contraseña, se las di, se jugó el partido y de regreso del estadio al hotel me doy cuenta que nunca me bajaron alguna aplicación y más bien se metieron a borrar los mensajes, pero yo tenía la captura de los mensajes", sentenció.

