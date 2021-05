Liga MX Femenil: Chivas y Atlas buscarán su pase a la Final tras empatar a cero en la Ida

Se juega la vuelta de la Semifinal del Clásico Tapatío y el Estadio Akron será testigo de la batalla por el pase a la Final de la Liga MX Femenil.

En la ida Atlas y Chivas quedaron empatados a cero, y fue el Rebaño el que dejó ir la oportunidad de anotar como visitante, por lo que las rojiblancas tendrán que esforzarse para evitar que las Rojinegras si hagan un gol de visita y se pongan arriba.

Un triunfo rojiblanco o un empate sin goles, deja al Guadalajara como finalista. Pero justo la fortaleza del cuadro atlista que intentará hacer valer es que fueron el mejor visitante de todo el Torneo Guard1anes 2021.

“El no haber estado nunca en semifinales nos cobró factura en el nerviosismo. Nuestro punto a favor es que somos el mejor visitante y que siempre anotamos gol. Faltan 90 minutos donde puede pasar absolutamente todo. Los empates nos han sacado a nosotros, y ahora, el cero en nuestro arco es una fortaleza.

“Tendremos que ir a matarnos allá y entregarlo absolutamente todo. Allá, son dos cosas importantes las que estaremos buscando: las posesiones largas y la presión", explicó Fernando Samayoa, técnico del Atlas femenil.

Por su parte, Edgar Mejía, entrenador de las Chivas, destacó que, después del empate sin goles en el partido de ida de la Semifinal, su equipo no puede cambiar su estilo, y así se lo ha hecho saber a las jugadoras para que entiendan que deben ganar el pase y así corresponder el apoyo a la afición.

"No sé si hablar de merecimientos o no, lo que sí, es que el equipo hizo todo lo posible por irnos de aquí con un gol, no se pudo. Se los dije, tarde o temprano el equipo va a recibir su recompensa jugando así, emocionando a la gente que se metió cañón con el equipo, con el partido, partiendo de eso, en casa, no tengo duda de que vamos por el pase sí o sí", dijo el ‘Chore’.

