'Tota' Carbajal y el día que Pelé le pidió un consejo para su hijo

Antonio 'La Tota' Carbajal vivió grandes momentos a lo largo de su carreara profesional, tanto en clubes como en la Selección y, uno de ellos, fue durante el Mundial de 1970, cuando Pelé le habló para pedirle consejos para su hijo.

En entrevista para ESPN en 2022, Carbajal explicó cómo fue que todo sucedió, pues en ese momento la Selección Brasileña estaba concentrada en la ciudad de León.

“Un día me buscó Pelé para que le diera yo unos consejos a su hijo Dihno. Así fue como se dio la comunicación más a fondo. Me habló y me dijo: ‘mira, mi hijo también es portero y quiero que me hagas el favor de que le des unos consejos'. Quería que yo platicara con él de portero a portero.

“Pelé y el equipo estaban concentrados para el Mundial en el balneario de Comanjilla, y es cuando él me llamó para que le diera un consejo, te repito, a su hijo Dinho que también era portero; el muchacho tenía como 18 años o algo así, y el hijo venía con él.

“Fue cuando hablé con este muchacho (Dinho) y le di el consejo de lo que significa ser portero de un equipo, la responsabilidad que conlleva serlo, porque un error de un jugador pasa desapercibido, entre comillas, pero un error del portero es gol y por ahí hasta puedes perder un título por eso.

“Le dije a Dinho que el portero es el cajero del equipo, pues si no recibes gol por lo menos sumas un punto; digo cajero, como el cajero de un banco. Le comenté que tenía que dirigir a sus defensas. De eso fue que platicamos. Fue una plática muy agradable, sobre todo porque Pelé me la pidió. Me dio gusto que me habló para saludarme y para que le diera un consejo a su hijo”, explicó el histórico portero, quien falleció este martes.

En la misma charla, 'La Tota' recordó que había platicado con Pelé en algunos otros momentos, pues al haber disputado cinco Copas del Mundo, se lo cruzó en algunas ocasiones.

“Antes ya habíamos platicado, pues nos topamos en los mundiales y ahí hablábamos. Después de lo de León ya no volví a hablar con él”.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ANTONIO 'LA TOTA' CARBAJAL RECHAZÓ AL REAL MADRID: 'NO QUISE IR POR DARLE MI FUTBOL A MÉXICO'