Jaime Lozano apunta a mantener a Ochoa como titular: “Malagón no me movió el tapete”

Los últimos dos partidos de México que fueron disputados el año pasado ante Honduras, Malagón fue el encargado de defender la portería mexicana debido a una sorpresiva lesión de Memo Ochoa y ante las buenas actuaciones que tuvo en su debut con la Selección Mayor, se especulaba sobre una nueva posible titularidad y dejar a Ochoa en el banquillo.

Unas horas antes de que la Selección Mexicana dispute la Semifinal de la Nations League en contra de Panamá, el entrenador del combinado tricolor, Jaime Lozano, se dio el tiempo de hablar sobre la competencia que existe en la portería entre Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón, donde dejó ver que conoce bastante bien al actual portero del América, pero a pesar de su gran momento, da pistas sobre la posible permanencia de Memo como titular.

“Malagón no me movió el tapete porque sé lo que me puede dar y es prácticamente eso. Es un portero que me ha tocado y es uno de los dos, para mi entender, o tres, que me ha tocado ver durante el proceso olímpico que más crecimiento ha tenido, sin duda alguna, él es uno de ellos porque empezó un proceso olímpico siendo el cuarto o el quinto y acabó siendo el uno de ese proceso”, declaró Jimmy Lozano sobre Malagón.

A pesar de rendirse en elogios hacia Malagón, Lozano también dio a entender que Memo será el elegido para este próximo duelo ante Panamá, pero dejó claro que no es por respetar la jerarquía del arquero del cinco veces mundialista, sino lo que le puede aportar al equipo.

“Yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, me tengo que estar con ellos todo el tiempo, entrenando en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino de lo que nos sigue dando y nos puede seguir dando”, mencionó Lozano en conferencia.