César Huerta espera que el 'Chucky' le saque una mejor versión

Segunda convocatoria de César Huerta con la Selección Mexicana, sin embargo, para esta ocasión comparte y compite por el puesto con un consagrado del Tricolor como Hirving Lozano, a quien admira y anhela poder aprenderle lo mejor para mantenerse en esa línea de crecimiento.

"Esta es competencia y el que esté mejor va a jugar, el 'Jimmy' va a elegir, el que esté mejor va a jugar y el que esté mejor va a estar en Seleccion. Estoy enfocado, mi mente está en competir y aprenderle lo mejor a Hirving (Lozano), por ahí tengo buena competencia y si él crece, yo voy a crecer", declaró el 'Chino' en zona mixta.

"El trabajo me mantiene en buen nivel y me abre el panorama para seguir peleando por grandes cosas en lo colectivo e individualmente me mantiene muy ilusionado", añadió.

No es secreto que el 'Chino' está siendo la sensación de la Liga MX y selección, pero él se mantiene firme con los pies en la tierra asegurando que sabe perfectamente lo que representa para generaciones abajo.

"Yo sigo con la misma humildad, se muy bien lo que represento y lo que represento en los jóvenes. Esa responsabilidad la tomo para bien y yo creo que todo eso me va a ir elevando ni nivel. Yo sigo siendo el mismo, sigo trabajando con la misma alegría y misma perseverancia y se que vienen muy buenas cosas para mí", finalizó César Huerta.

