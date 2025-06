Raúl Jiménez acerca de su legado en el futbol mexicano: "Si no me considero yo el mejor, ¿quién lo va a hacer?

Una de las figuras en la Selección Mexicana durante el tercer periodo de Javier Aguirre como entrenador es sin duda alguna Raúl Alonso Jiménez, pues gracias a sus recientes actuaciones, la posibilidad de convertirse en el máximo goleador del Tri se ve cada vez más cercana.

Afortunadamente, Jiménez ha logrado superar su desafortunada lesión causada por aquel choque con David Luiz en el duelo de Arsenal vs Wolverhampton; con su llegada a Fulham, las cosas han venido mejorando para el exdelantero del América tanto como con su club, así como seleccionado azteca.

Jiménez festejando un gol en el SoFi Stadium ı MexSport

Jiménez, ¿dentro de los mejores?

Durante una entrevista en el programa Faitelson Sin Censura, Raúl Alonso expresó su sentir con respecto a ser comparado con grandes jugadores de la talla de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Andrés Guardado y más; a lo que no tuvo problemas en responder de inmediato.

"Si no me considero yo el mejor, ¿quién lo va a hacer? Mi familia y yo, pero después es un halago y algo que me llena de orgullo, que haya gente que me considere en esos puestos", declaró.

Raúl se siente halagado, pero se mantiene con los pies en la tierra ı MexSport

Jiménez se siente privilegiado de poder ser comparado con los mejores mexicanos en la historia; sin embargo sabe que aún no ha llegado a su máximo nivel y tiene mucho camino por recorrer para ser el mejor.

"Simplemente tomarlo de la mejor manera, pero nunca terminártelo de creer, porque siempre hay que aspirar a más, me halaga, pero siempre voy a intentar seguir dando el máximo y seguir escalando", concluyó.

Raúl por la historia

Actualmente, Raúl Jiménez es el tercer máximo goleador de México con 39 goles, ubicándose a solamente 13 del primer puesto que sigue teniendo Javier Hernández a pesar de su prolongada ausencia con el Tri. 'Chicharito' tiene 52 anotaciones como seleccionado nacional, mientras que el segundo puesto, Jared Borgetti se quedó con 46.

¿Podrá Jiménez convertirse en el máximo goleador de México? ı MexSport

