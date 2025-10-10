Argentina vence a Venezuela sin Lionel Messi en la cancha

Argentina se llevó el triunfo ante Venezuela con un marcador de 1-0. En el duelo amistoso disputado en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, la Albiceleste obtuvo una victoria ante los ojos de su más grande figura, Lionel Messi quien se quedó en el palco a pesar de ser convocado para esta Fecha FIFA.

Messi en el palco del Hard Rock Stadium | AP

¿Por qué Messi no jugo ante Venezuela?

Lionel Messi no estuvo ni siquiera en la banca para ser opción de Lionel Scaloni, sin motivos muy claros para explicar su ausencia. Además, Franco Mastantuono causó baja por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

Argentina tuvo problemas para encontrar el gol, con varios intentos en el ataque únicamente consiguió uno, el de Giovani Lo Celso al minuto 31. Venezuela no logró sentirse cómodo en la cancha de Miami y las oportunidades ofensivas fueron escasas.

El arquero de Venezuela, José Contreras fue clave para que el partido no terminara en goleada a favor de los argentinos, con atajadas impresionantes que dejaron impactados a los atacantes, especialmente a Lautaro Martínez.

En acción | AP

Los dirigidos por Lionel Scaloni todavía son altamente efectivos y dejan buenas sensaciones para los siguientes compromisos que servirán como preparativos para la Copa del Mundo en 2026, pues ya quedan pocos meses para el arranque.

Venezuela encaró este partido ya con el conocimiento de que son con el objetivo de comenzar su trabajo con vistas al Mundial de 2030, ya que no lograron la clasificación en las Eliminatorias CONMEBOL al quedar en octavo lugar.

¿Contra quién jugará Argentina?

Sin Lionel Messi en la cancha, Argentina logró el triunfo y la duda queda para el próximo partido sobre si participará o no. Los aficionados esperan poder verlo en acción ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Pese a que pudo ser goleada, Venezuela resistió los ataques y mucho fue gracias a José Contreras, aun así no evitaron la derrota ante una Argentina que se prepara para defender su título en la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En partido | AP



