Thomas Tuchel no coloca a Inglaterra entre los favoritos a ganar el Mundial 2026

Thomas Tuchel, actual entrenador de la selección de Inglaterra, habló sobre sus pronósticos de cara al Mundial de 2026 y no dudó en señalar a los tres equipos que considera como los principales favoritos para levantar la Copa del Mundo.

Tuchel en conferencia | AP

¿Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 para Thomas Tuchel?

En entrevista con Ge Globo, el técnico alemán fue claro al mencionar a Brasil, Argentina y España como sus máximos candidatos. “Considero a Brasil, Argentina y España como los grandes favoritos”, afirmó.

Además, reconoció que, aunque Inglaterra tiene potencial, todavía no puede colocarse en ese grupo. “Nos considero aspirantes. Primero necesitamos clasificarnos y en eso estamos totalmente concentrados. Llegaremos como aspirantes, pero para lograrlo, debemos llegar como clasificados”, añadió.

Las palabras de Tuchel llegan en un momento en el que Inglaterra busca afianzarse en las Eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo. Desde su llegada al banquillo inglés, el alemán ha mostrado un estilo equilibrado y competitivo, con seis victorias en siete partidos dirigidos.

Tuchel en partido | AP

¿Cómo le ha ido a Tuchel en Inglaterra?

La única derrota en su ciclo se produjo el pasado 10 de junio, cuando Inglaterra cayó 3-1 ante Senegal en un amistoso, resultado histórico que marcó la primera victoria africana frente a los “Three Lions”. Aun así, el equipo británico ha mostrado progreso y solidez en su rendimiento reciente.

En su último encuentro, Inglaterra venció 3-0 a Gales en un amistoso, lo que dejó buenas sensaciones en cuanto a funcionamiento y generación ofensiva. Ahora, el combinado inglés se prepara para su próximo compromiso oficial.

El martes 14 de octubre, los dirigidos por Tuchel visitarán a Letonia por la octava fecha de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, donde buscarán afianzarse como un grupo prometedor

Más allá de sus declaraciones, el mensaje de Tuchel refleja una visión realista y analítica: reconoce el talento y la tradición de las potencias que mencionó, pero también busca mantener a su equipo con los pies en la tierra, enfocándose en el trabajo y la evolución antes de proclamarse favorito a un título que Inglaterra anhela desde 1966.

Tuchel durante entrenamiento | AP