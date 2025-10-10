Bélgica vs Macedonia del Norte EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

El Planet Group Arena de Gante es el escenario de un enfrentamiento de alto voltaje en el Grupo J de los Clasificatorios Europeos rumbo al Mundial 2026: Bélgica recibe a Macedonia del Norte.

Lo que para muchos parecía un trámite, se ha convertido en una verdadera batalla por la cima, ya que la selección macedonia ha demostrado ser la gran sorpresa del sector. Los Diablos Rojos, a pesar de su gran poderío ofensivo, se encuentran en la inusual posición de perseguidores.

El combinado belga, con su generación dorada, llega a la jornada 7 en el segundo lugar de la tabla con 10 puntos en 4 partidos disputados, producto de 3 victorias y 1 empate. Su impresionante registro goleador de 17 tantos a favor y solo 4 en contra subraya su dominio, pero la necesidad de ganar en casa es palpable para asegurar la ruta directa a la Copa del Mundo y evitar la incómoda repesca. El público en Gante espera una actuación contundente, impulsada por sus figuras ofensivas.

Por su parte, Macedonia del Norte ha tenido un arranque excepcional, liderando el Grupo J con 11 puntos en 5 jornadas (3 victorias, 2 empates y 0 derrotas). A pesar de tener un partido más, su invicto y la solidez defensiva que han mostrado (solo 2 goles en contra) los han convertido en la revelación de estas eliminatorias. Este partido de visita es su prueba de fuego definitiva: sostenerse en la cima ante el favorito.