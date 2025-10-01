Borussia Dortmund vs Athletic Club EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Borussia Dortmund vs Athletic Club EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2
Borussia Dortmund vs Athletic Club EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
1 de Octubre de 2025

 

 

Borussia Dortmund y Athletic Club de Bilbao harán vibrar el Signal Iduna Park con uno de los duelos más esperados de la Jornada 2 de la UEFA Champions League.

El conjunto alemán vive un gran momento y ha demostrado que quiere volver al protagonismo tanto en Alemania como en Europa, pero enfrente tendrá un rival que promete dar una pelea dura.

BVB ya suma un punto en el torneo tras la primera fecha, en la cual protagonizó un empate emocionante a cuatro goles contra Juventus.

Por su parte, los vascos cayeron en su presentación 2-0 frente al Arsenal y su rendimiento de las últimas semanas ha dejado muchas dudas, especialmente por su mala racha en LaLiga, pues suma tres derrotas en sus últimos cuatro juegos.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuántos kilómetros recorrió el Real Madrid para enfrentar a Kairat

Internacionales | 30/09/2025

¿Cuántos kilómetros recorrió el Real Madrid para enfrentar a Kairat Almaty en Champions League?
AC Milan está cerca de concretar su mudanza a nuevo estadio

Internacionales | 30/09/2025

AC Milan de Santiago Giménez está cerca de concretar su mudanza a nuevo estadio
Barcelona ya tiene fecha de regreso al Camp Nou en Champions League

Internacionales | 30/09/2025

Barcelona ya tiene fecha de regreso al Camp Nou en Champions League
Te recomendamos
Sudáfrica apelará la decisión de FIFA por supuesta alineación indebida
Champions League
UEFA

LO ÚLTIMO

 