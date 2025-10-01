Borussia Dortmund vs Athletic Club EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Borussia Dortmund y Athletic Club de Bilbao harán vibrar el Signal Iduna Park con uno de los duelos más esperados de la Jornada 2 de la UEFA Champions League.

El conjunto alemán vive un gran momento y ha demostrado que quiere volver al protagonismo tanto en Alemania como en Europa, pero enfrente tendrá un rival que promete dar una pelea dura.

BVB ya suma un punto en el torneo tras la primera fecha, en la cual protagonizó un empate emocionante a cuatro goles contra Juventus.

Por su parte, los vascos cayeron en su presentación 2-0 frente al Arsenal y su rendimiento de las últimas semanas ha dejado muchas dudas, especialmente por su mala racha en LaLiga, pues suma tres derrotas en sus últimos cuatro juegos.