Chucky Lozano separado del San Diego FC por temas disciplinarios

La primera temporada de Hirving Lozano en la MLS podría tener un inesperado final, pues el atacante mexicano fue separado del primero equipo del San Diego FC debido a problemas disciplinarios, según reportan varias fuentes en Estados Unidos.

Hirving Lozano separado del San Diego FC | AP

Discusión en el vestidor

A pesar de que no se conocen detalles del problema de disciplina que habría cometido 'Chucky' Lozano, se sabe que la sanción interna llegaría después de una fuerte discusión en el vestidor del equipo a mitad del partido ante Houston el pasado 5 de octubre, duelo en el cual fue sustituido al medio tiempo y dio pie a una pelea verbal.

En conferencia de prensa tras la victoria sobre Houston Dynamo, Mikey Varas, entrenador de San Diego FC, fue cuestionado sobre la ausencia de Lozano en el segundo tiempo de dicho partido, a lo que el entrenador estadounidense se limitó a mencionar que el equipo lidiaba con un problema interno.

“Tuvimos una situación con la que estamos lidiando internamente”, dijo Mikey Varas respecto al estatus de Hirving Lozano.

Después de dicho encuentro Hirving Lozano reportó con la Selección Mexicana pero al regresar a San Diego después de que terminó la Fecha FIFA, 'Chucky' fue separado del primer equipo y no fue convocado para el partido del 'Decision Day' de la MLS.

Hirving Lozano vive su primera temporada en San Diego FC | AP

¿Se acabó la temporada para 'Chucky'?

Pese a ser jugador franquicia y pieza clave del equipo que vive su primera temporada en la MLS, el cuerpo técnico no tiene claro si 'Chucky' Lozano volverá integrarse al primer equipo del San Diego FC, por lo que la temporada del seleccionado mexicano está en riesgo y existe la posibilidad que no vuelva a jugar lo que resta del año.

Fecha clave para 'Chucky' Lozano

El camino al título para San Diego FC comienza el próximo domingo 26 de octubre cuando dispute su partido de Primera Ronda de los Playoffs; el rival aún está por definirse y saldrá de la serie entre Portland y Real Salt Lake.

Aún es incierto si el castigo para Hirving Lozano va a continuar o si ya será incluido en la convocatoria de este duelo, por lo que el futuro inmediato de 'Chucky' Lozano está en el aire.

Lozano en riesgo de perderse los Playoffs | AP