Donald Trump en la Final del Mundial de Clubes: "El mejor de todos los tiempos es Pelé"

Se jugó la Gran Final del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium de New Jersey, en Estados Unidos, por lo que el partido tuvo a un invitado inesperado, el presidente Donald Trump, quien durante una entrevista parala cadena DAZN expresó su opinión acerca de para él quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

Trump e Infantino junto a los árbitros de la Final | AP

"Llámenme antiguo, pero para mí es Pelé"

Previo a que Trump se acomodará en su asiento junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente norteamericano reveló en una entrevista a su jugador favorito de futbol.

"Varios años atrás, cuando yo era joven, había un jugador llamado Pelé y jugó para un equipo llamado The Cosmos. No quiero decir mi edad, pero eso fue hace mucho tiempo, yo era joven y fui a verlo jugar, fue fantástico. Así que probablemente me vea viejo, pero yo diría que Pelé fue más que excelente", declaró Trump.

🇺🇸🇧🇷 | Trump: "Llámenme antiguo pero para mí el mejor de todos los tiempos es Pelé". pic.twitter.com/tq8p0l2svE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 14, 2025

Premiación con presidente incluido

En el medio de la entrega de medallas y trofeo para Chelsea, quienes se coronaron campeones del mundo a nivel de clubes, Donald Trump estuvo presente en toda la premiación, acompañando a Gianni Infantino, presidente de la FIFA en dicho momento. Además, el norteamericano no quiso salirse de la foto del campeón, por lo que el levantamiento del trofeo por parte de Reece James es a lado del mandamás estadounidense.

Chelsea se coronó en la Final del Mundial de Clubes luego de golear 3-0 a PSG; con doblete de Cole Palmer y uno más de Joao Pedro con asistencia de Palmer, los Blues lograron un resultado que los catapulta como el primer equipo en la historia capaz de ganar todos los torneos en los que ha participado, sumado al hecho de ser el primer monarca del mundo bajo el nuevo formato del torneo.

El mejor jugador del torneo fue Cole Palmer | AP

