¡Qué frío, Cole! Palmer deja mensaje a los detractores del Chelsea tras título del Mundial de Clubes

Cole Palmer dejó en claro que es uno de los mejores jugadores de toda su generación, tras el excelso Mundial de Clubes que realizó. El jugador inglés guió al Chelsea y tuvo una gran participación en el certamen, siendo la Final su punto más álgido, pues sus goles y una asistencia fueron suficientes para la corona Blue.

Tras la obtención del título, todo era algarabía para los jugadores del Orgullo de Londres, sin embargo, 'Cold' Palmer le hizo honor a su mote y dio una fría declaración. El joven mediocampista inglés concedió una entrevista a DAZN, en la que defendió a Enzo Maresca y mandó un dardo a todos los detractores.

"Enzo Maresca está construyendo algo especial, algo importante, un equipo joven. Todos hablaron mierda de nosotros toda la temporada. Bueno, creo que vamos en la dirección correcta", comentó Palmer.

De igual forma, el británico comentó que sabía que no eran los favoritos para ganar el torneo, pero su perseverancia fue clave para obtener el título. "Es una gran sensación. La verdad es que había muchas dudas alrededor de nosotros tanto antes del torneo como en la previa de la Final, donde había un claro favorito, pero hicimos un buen partido ante un gran equipo".

