Fenerbahçe vs Niza EN VIVO UEFA Europa League Jornada 2

Este jueves, Fenerbahçe y Niza se ven las caras en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la UEFA Europa League.

Por la primera victoria

Ambas escuadras tuvieron un inicio difícil en la competencia, ya que sufrieron importantes derrotas contra dos de los rivales de mayor renombre.

Los turcos visitaron al Dinamo Zagreb y regresaron a casa con un 3-1 en contra a sus espaldas, mientras que Niza recibió a la Roma y cayó 2-1.

Edson podría tener minutos

Tras sufrir una lesión en la pasada Fecha FIFA con la Selección Mexicana, Edson Álvarez ha entrenado al parejo del equipo en días pasados y está listo para volver a la actividad.

El mediocampista mexicano fue incluido en la convocatoria para el partido, por lo que estará a disposición de Tedesco en caso de que decida ponerlo en la cancha.