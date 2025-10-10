Francia vs Azerbaiyán EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

REDACCIÓN RÉCORD
10 de Octubre de 2025

 

La selección de Francia, vigente subcampeona del mundo, regresa a la acción en las Clasificatorias Europeas para el Mundial 2026 este viernes, recibiendo a Azerbaiyán en el Parc des Princes de París. 

Este encuentro, correspondiente a la jornada 7 del Grupo D, se presenta como una oportunidad de oro para Les Bleus de distanciarse de sus perseguidores y afianzar su liderato. La diferencia de jerarquía y el factor campo hacen de los franceses los amplios favoritos para sumar tres puntos esenciales.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con el paso perfecto en sus primeros compromisos de clasificación. Actualmente, Francia es el líder del Grupo D con 6 puntos tras ganar sus 2 primeros partidos. Su buen desempeño inicial les otorga una cómoda ventaja en la cima; vienen de una victoria ante Islandia.

En la otra cara de la moneda se encuentra Azerbaiyán, que ocupa el fondo del Grupo D. La selección azerí está empatada en 1 punto con Ucrania, aunque por diferencia de goles se mantiene en la última posición. 

Su camino ha sido cuesta arriba, con un registro de un empate (1-1 ante Ucrania) y una derrota en las dos primeras jornadas. El desafío en París es monumental: buscar el punto de visitante que les dé esperanzas o, al menos, evitar una goleada que merme su confianza y diferencia de goles.

