AC Milan, donde juega Santiago Giménez, se enfrentará al Chelsea en partido amistoso

El AC Milan confirmó un atractivo partido amistoso contra el Chelsea FC como parte de su pretemporada de cara a la campaña 2025-26, en un encuentro que se perfila como uno de los más esperados del verano europeo.

El choque se disputará el próximo 10 de agosto en Stamford Bridge, y representará una última prueba de alto nivel antes del arranque oficial de la temporada.

#ACMilan head to Stamford Bridge! 🔴⚫



Get ready for a thrilling friendly as the Rossoneri take on @ChelseaFC in London! 🏟️⚔#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) June 17, 2025