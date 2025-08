¡Alerta con ‘La Pulga’! Messi apunta a perderse varios partidos con Inter Miami

Sin todavía un informe oficial de la gravedad de la lesión que tiene Lionel Messi sufrida en el encuentro ante los Rayos del Necaxa en la Leagues Cup todo apunta a que serían varios los partidos en los que estaría fuera el argentino.

El atacante del Inter Miami tendrá pruebas médicas para determinar el alcance médico del tema muscular que sufrió en los isquios, que requiere recuperación desde días hasta varios meses, lesión que lo terminó marginando en los primeros minutos del encuentro.

Incluso Mascherano habló sobre la situación y trató de ser optimista: “Leo sintió una molestia en el isquiotibial. No vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. QUizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”.

Sobrecarga de partidos

Sin embargo, el regreso inmediato no puede ser algo muy alentador y es que el cúmulo de partidos es una situación que ha cobrado factura con Messi en los últimos partidos con el Inter Miami en el que sumó hasta antes del Necaxa cinco juegos en 15 días.

Son nueve partidos oficiales que el argentino ha sostenido en un lapso de 35 días, entre Liga y Mundial de Clubes antes del All-Star en el que se ausentó y terminó por recibir una sanción por parte de la MLS.

Próximos partidos del Inter Miami

Por ahora el Inter Miami tiene partidos importantes por delante, el más próximo ante los Pumas en el que se juegan el pase a los Cuartos de Final de la Leagues, y de avanzar habría juegos decisivos. Mientras tanto, en la MLS vuelven a la acción enfrentándose ante el actual campeón Los Ángeles Galaxy.

