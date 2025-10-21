Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

El Emirates Stadium se viste de gala para recibir uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. El Arsenal enfrenta al Atlético de Madrid con el objetivo de mantener su paso perfecto y confirmar su candidatura a los Octavos de Final. Los ingleses llegan en gran forma, con seis puntos en dos partidos y sin haber recibido goles, una racha que ilusiona a su afición con volver a ser protagonista en Europa.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta atraviesa un momento de estabilidad y confianza. Su estructura táctica, basada en la posesión y la presión alta, ha dado resultados tanto en la Premier League como en la competición continental. El equipo londinense no solo lidera su grupo, sino que también encabeza la liga inglesa tras una ajustada victoria ante Fulham el fin de semana pasado. Su fortaleza en el Emirates se ha convertido en una de sus principales armas.

Para los Gunners, este encuentro representa una oportunidad de oro para consolidarse como el rival a vencer en su sector. Una nueva victoria los colocaría con nueve puntos y con un pie en la siguiente ronda, confirmando su crecimiento internacional tras varios años de ausencia entre los grandes aspirantes europeos.

Atlético busca frenar el impulso del Arsenal

Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con un escenario distinto, pero con la misma ambición. El conjunto colchonero suma tres puntos tras dos jornadas y necesita puntuar fuera de casa para no perder terreno en la tabla. Los dirigidos por Diego Simeone saben que el reto es mayúsculo: el Arsenal atraviesa su mejor momento en años y jugará arropado por su público.

El equipo rojiblanco viene de vencer 1-0 a Osasuna en LaLiga, un resultado que le permitió recuperar confianza tras un inicio irregular. Con su habitual disciplina táctica, el Atlético apuesta a su solidez defensiva y al juego directo para intentar sorprender a los ingleses. La figura de Antoine Griezmann y la velocidad de Álvaro Morata serán claves para generar peligro en campo rival.

La historia reciente entre ambos equipos añade un toque especial al enfrentamiento. Su último choque oficial se remonta al 3 de mayo de 2018, en las Semifinales de la Europa League, cuando un gol de Diego Costa le dio al Atlético el pase a la Final. Siete años después, el Arsenal busca revancha y la oportunidad de demostrar que su nuevo proyecto está listo para competir contra los mejores.