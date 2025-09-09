Así fue el emotivo homenaje de San Diego Wave a Alex Morgan

Momento histórico se vivió en la NWSL con el emotivo homenaje que San Diego Wave orquestó para Alex Morgan en el Snapdragon Stadium, festejo en el que se unieron toda la plantilla con una vestimenta especial conmemorando la trayectoria del estadounidense.

Alex Morgan l X:sandiegowavefc

La noche fue especial para la exfutbolista y afición tras el encuentro ante Houston Dash, donde el partido californiano no pudo redondear la celebración con victoria y cayó previamente 0-3; sin embargo, no evitó la alegría para recibir a Morgan.

Dorsal retirado

San Diego con emotividad retiró el dorsal ‘13’ que utilizó en su momento la jugadora y en la que se convirtió en accionista minoritaria de la franquicia luego de su retiro en 2024.

Morgan recibió el honor de redirigir unas palabras y finalmente destapó el número ‘13’ que quedará inmortalizada en la historia del futbol femenil y San Diego Wave.

San Diego Wave l X:sandiegowavefc

Reacciones de Morgan

Durante el homenaje Alex Morgan dedicó palabras dentro del terreno de juego donde resaltó su estadía en el club: “Tres años pueden parecer poco tiempo en mi carrera, pero sinceramente, estos tres años aquí en San Diego han sido los más transformadores.”

Homenaje a Morgan l X:sandiegowavefc

“De jugador a dueño, de jugador a aficionado para siempre. Todo esto no era una posibilidad para la Alex de 7 años. La Alex de 7 años de edad tenía el sueño de jugar a futbol, pero ninguno de mis sueños más locos me podía imaginar estar aquí de pie y ver retirada de mi número”, resaltó Morgan