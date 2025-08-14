Botafogo vs LDU Quito EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

El campeón vigente de la Copa Libertadores, Botafogo, está listo para defender su trono. El equipo carioca recibe a un rival de peso: LDU Quito, el club más laureado de Ecuador y dueño del apodo “Rey de Copas”. El Estadio Olímpico Nilton Santos se vestirá de gala para uno de los duelos más esperados de los Octavos de Final del torneo, con la promesa de una noche de alto voltaje futbolístico.

Para el Fogão la presión es máxima. Aunque llegan con la corona conquistada el 30 de noviembre de 2024 tras vencer 3-1 al Atlético Mineiro y levantar su primer trofeo continental, su fase de grupos en 2025 no fue tan dominante. Clasificaron como segundos del Grupo A con 12 puntos, eliminando a Universidad de Chile y Carabobo, pero conscientes de que un mal paso en casa puede costarles caro.

Del otro lado, LDU Quito llega con confianza y un objetivo claro: romper la hegemonía brasileña en instancias decisivas. Los dirigidos por el conjunto quiteño se clasificaron como líderes del Grupo C con 11 puntos, superando a Flamengo, Central Córdoba y Deportivo Táchira. El recuerdo de sus glorias internacionales de 2008 y 2009 alimenta la ilusión de volver a tocar la cima del continente.

En la cancha, el duelo promete intensidad táctica y futbol de alto calibre. Botafogo confía en la capacidad goleadora de Tiquinho Soares y en la visión de juego de Eduardo para abrir la férrea defensa ecuatoriana. LDU, por su parte, apuesta por la experiencia bajo los tres palos de Alexander Domínguez y el oportunismo de Lisandro Alzugaray, buscando un gol que pese en la balanza de la serie. La batalla por el primer golpe ya está servida en Río.

