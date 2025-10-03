Bournemouth vs Fulham EN VIVO Premier League Jornada 7

El mexicano Raúl Jiménez vuelve a la acción en la Premier League y ahora busca destacar previo a la pausa por la Fecha FIFA. El delantero azteca y el Fulham buscarán volver a la senda de la victoria cuando visiten al Bournemouth del otro mexicano Julián Araujo quien, todavía no ve minutos en la temporada.

Fulham llega a este partido con miras a volver a la senda de la victoria. Tras sis partidos el equipo suma dos victorias dos empates y dos derrotas, lo que los pone en el 11 puesto. En cuanto a Jiménez, el mexicano sólo presume de una anotación en estos partidos, atravesando un momento complicado.