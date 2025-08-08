Diego Valdés se lesiona y afición de Vélez explota: "Que lo regresen a México"

Diego Valdés se marchó del América para incorporarse a Vélez Sársfield, del futbol argentino. Sin embargo, las cosas no han sido sencillas para el jugador uruguayo, especialmente por las lesiones.

¿Qué pasó con Diego Valdés?

Desde Argentina revelan que Diego Valdés se resintió de su lesión del soleo, por lo que no estará disponible en la serie de Octavos de Final de la Copa Libertadores ante Fortaleza.

Los aficionados del equipo explotaron ante la información, pues consideran que fue un mal fichaje al tomar en cuenta su estado físico, el cual no ha sido el óptimo durante los últimos meses.

Trayectoria de Valdés en Liga MX

Valdés tuvo un paso destacado en el futbol mexicano con Monarcas, Santos Laguna y América. Solo con las Águilas logró levantar trofeos, como el Tricampeonato de Liga MX y la Campeones Cup.

En América, Valdés jugó 141 partidos y anotó 38 goles. En esta nueva etapa en el futbol argentino, el mediocampista uruguayo busca volver a su mejor versión para destacar en Vélez.

