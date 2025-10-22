Edson Álvarez reconoce los retos del Fenerbahce tras cambio en la directiva

El mediocampista mexicano Edson Álvarez habló sobre los cambios que vive el Fenerbahce, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El exjugador del Ajax y West Ham, que atraviesa su primera temporada en la Super Liga Turca, destacó que estos momentos forman parte natural del crecimiento de un club de la magnitud del conjunto turco.

Durante una conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el Stuttgart por la UEFA Europa League, Álvarez reconoció que el entorno del equipo ha estado cargado comentarios externos, pero subrayó la importancia de mantener la concentración.

“Estos eventos pueden afectar a los jugadores. Es la primera vez que vivo algo así. Se habla mucho en los medios, se habla mucho. El Fenerbahçe es un club muy grande, así que es normal. Tenemos que olvidarnos de lo que está pasando y centrarnos en lo mejor. Queremos jugar, divertirnos y, por supuesto, lucirnos. Queremos hacer feliz a la comunidad”, expresó el mediocampista mexicano.

El jugador agregó que el plantel comprende la relevancia de representar a una institución con tanto peso en el futbol turco y europeo. “Entendemos lo importante que es el club; se habla mucho de más. Queremos dar lo mejor de nosotros y puedo decir que vamos por buen camino para mejorar”, añadió.

El mediocampista mexicano enfatizó la importancia de la unión y la madurez del grupo para superar cualquier turbulencia institucional. “Necesitamos aportar nuestra experiencia al campo. Tenemos muchos jugadores experimentados con un carácter fuerte en el equipo”, señaló Álvarez, quien ha ganado protagonismo desde su llegada a Turquía.

Enfocados en la Europa League

Edson Álvarez se prepara para disputar su segundo compromiso de UEFA Europa League, donde el Fenerbahçe buscará afianzarse en los primeros lugares del grupo. A pesar de los recientes cambios en la dirección técnica, el futbolista mexicano considera que la clave estará en mantener la mente despejada y disfrutar del juego.

“Debemos olvidarnos de lo que ha pasado. Necesitamos centrarnos en lo mejor, que es jugar y divertirnos”, puntualizó.

