Emerson Royal rompe acuerdo con Besiktas y se acerca a Flamengo

En las últimas horas, el traspaso del jugador brasileño, Emerson Royal, al equipo turco de Besiktas, cayó cuando todo parecía estar cerrado, ante esta situación varios clubes pusieron su mira en el defensor de 27 años.

Emersol Royal en AC Milan | CAPTURA DE PANTALLA

Con la caída del fichaje, uno de los equipos principales en levantar la mano fue el Flamengo, quienes realizaron una oferta formal de 9 millones de euros por tres años de sus servicios y según fuentes, los clubes han cerrado palabra su traspaso.

El conjunto Rubro-Negro, pondra en marcha el plan para traer de regreso a Brasil a Emerson, quien no pudo brillar en el historico cuadro del AC Milan y que ahora en su regreso a casa podería volver a retomar ritmo.

🚨🔴⚫️ Emerson Royal to Flamengo, here we go! Verbal agreement with AC Milan.



Clubs exchanging documents for €9m permanent deal, Emerson said yes.



Flamengo director José Boto hijacked deal after verbal agreement and medical booked with Besiktas, then Turkish club left race. pic.twitter.com/NoiRfg7F9N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025