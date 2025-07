Entrenador, campeón del mundo con Argentina, se encuentra en delicado estado de salud

Carlos Salvador Bilardo, el director técnico que llevó a Diego Maradona y a la Selección Argentina a la gloria en el Mundial de México 1986, se encuentra en un estado de salud delicado. Según reveló su amigo y exasistente técnico Miguel Lemme en una entrevista, el histórico entrenador de 87 años "ya no reconoce a nadie, salvo que a veces confunde a su hija con su esposa".

El ‘Doctor’, como se lo conoce popularmente, sufre las consecuencias del síndrome de Hakim-Adams, una forma de hidrocefalia de presión normal que provoca un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas. Lemme explicó con dolor que la enfermedad no es reversible, aunque resaltó el acompañamiento médico y familiar que rodea al entrenador.

“Yo no lo voy a dejar. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí”, declaró Lemme. “Antes iba todos los días, ahora solo tres veces por semana porque me hace mal”.

Bilardo, una leyenda del futbol argentino

Bilardo es una figura central en la historia del futbol argentino. No solo fue el DT campeón en 1986, sino que también condujo al equipo nacional a la Final del Mundial de Italia 1990. Su carrera estuvo marcada por su estilo metódico y su cercanía con sus dirigidos, especialmente con Diego Maradona.

A pesar de su delicado estado, Bilardo logró ver por televisión el Mundial de Qatar 2022 y celebrar la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi. Exjugadores y miembros del cuerpo técnico campeón en 1986 y 1990 continúan visitándolo en su hogar de Buenos Aires.

El mundo del futbol se mantiene atento y conmovido por la situación del ‘Narigón’, símbolo eterno de la celeste y blanca.

