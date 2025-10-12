Esta es la agenda deportiva del 13 de octubre

El futbol no para en las diversas latitudes y para abrir el apetito se mide Cabo Verde, ante Eswatini, que sigue con paso firme rumbo al Mundial 2026, desde las Eliminatorias Africanas; otro juego importante en esta zona aparece el Camerún ante Angola.

Posteriormente no abriremos paso con las Eliminatorias UEFA donde Irlanda del Norte buscará dar la sorpresa en casa cuando reciba a Alemania, dentro del Grupo A. En el Grupo B Suiza busca ampliar su buena racha ante Eslovenia. Por su parte, Eslovaquia le hará frente a Luxemburgo.

Francia sin Mbappé l AP

La jornada continúa con la visita de Kosovo a Suecia, los suecos han decepcionado y tratarán de salir del fondo de la tabla donde no ha podido ganar y apenas suma un punto en tres juegos diputados. En el Grupo D, Francia visita a Islandia.

En el mismo sector Ucrania tiene la misión de no despegarse de los Blues, ahora tendrán el duelo en su casa ante una Azerbaiyán que simplemente se ha complicado metiéndose al fondo de la tabla tras un empate y dos derrotas en tres juegos.

En el Grupo J, Bélgica visita a Gales con la misión de frenar el liderato de Macedonia del Norte, los belgas son segundos, aunque con un partido menos, y con 11 unidades buscarán arrebatarle al cuadro de la bandera rojiamarilla que por su parte se mide a Kazajistán.

Bélgica visita a Gales l AP

Eliminatorias de la Concacaf

De Europa viajamos a la Concacaf donde habrá presencia mexicana en el banquillo con riesgo de quedarse sin Mundial 2026, Miguel Herrera, junto a Costa Rica, se enfrenta a Nicaragua, en San José en busca de su primer triunfo.

Mientras tanto, en el otro cotejo Honduras y Haití se miden también perteneciente al sector de los Ticos en donde se podría definir muchas cosas en este duelo que estaría representando la cuarta fecha y dos más por delante.

NFL y MLB

El deporte no para en Estados Unidos; la NFL continúa y los Bills se miden a los Falcons, Atlanta busca propinarle una derrota más a Búfalo. En otro duelo los Bears de Chicago hará frente a los Commanders de Washington. Finalmente en la MLB Dodgers contra Brewers se mide y Blue Jays ante Mariners.

Falcons l AP





Cabo verde vs Eswatini l 10:00h

Camerún vs Angola l 10:00h

Irlanda del Norte vs Alemania l 10:00h

Eslovenia vs Suiza l 12:45h

Suecia vs Kosovo l 12:45h

Islandia vs Francia l 12:45h

Gales vs Bélgica l 12:45h

Ucrania vs Azerbaiyán l 12:45h

Macedonia del Norte vs Kazajistán l 12:45h

Eslovaquia vs Luxemburgo l 12:45h

Mariners vs Bilue Jays l 15:03h

Bills vs Falcons l 17:15

Honduras vs Haiti l 18:00h

Dodgers vs Brewers l 18:08h

Bears vs Commanders l 18:15h

Costa Rica vs Nicaragua l 20:00h

Agenda del 13 de octubre l RÉCORD



