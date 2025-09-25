Estudiantes de La Plata vs Flamengo EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta

La Copa Libertadores 2025 se enciende en La Plata, donde este Estudiantes buscará dar vuelta la serie frente a Flamengo en un partido cargado de tensión y expectativas. Tras el 2-1 en el Maracaná, el conjunto argentino llega con la obligación de remontar, aunque con la esperanza renovada gracias al gol agónico en Brasil que dejó la eliminatoria abierta.

Estudiantes, con la mística copera de su lado

El “Pincha”, histórico protagonista de noches de gloria en Libertadores, se juega todo en casa. La desventaja es mínima y el apoyo de su gente en el Estadio Jorge Luis Hirschi será clave para empujar a un equipo que promete intensidad desde el arranque. La misión es clara: imponer carácter y efectividad para revertir el marcador global y meterse entre los cuatro mejores del continente.

Flamengo, con ventaja pero en alerta

El Mengão, dirigido por un plantel plagado de figuras, viaja a La Plata con la tranquilidad de haber ganado la ida, pero también con la advertencia de que dejó con vida a su rival. En el primer tiempo en el Maracaná fue muy superior, pero la falta de contundencia y la reacción final de Estudiantes le pusieron dramatismo a la serie. Los brasileños saben que no pueden confiarse ni repetir errores, pues enfrente tendrán a un rival que suele crecerse en escenarios de máxima presión.