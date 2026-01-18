Exjugador de Rayados de Monterrey desata locura con golazo de media cancha

Atlético Nacional firmó una noche contundente al golear 4-0 a Boyacá Chicó, en un partido que quedó marcado por un auténtico golazo de Edwin Cardona, exjugador de los Rayados. El mediocampista colombiano se robó los reflectores con una anotación de larga distancia que rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

Edwin Cardona l X:nacionaloficial

¿Cómo fue el golazo?

Corría el minuto 55 cuando Cardona tomó el balón cerca de la media cancha y, sin pensarlo dos veces, observó al arquero adelantado. Con una ejecución precisa y llena de confianza, sacó un disparo potente que recorrió cerca de 60 metros antes de incrustarse en el fondo de las redes.

La acción desató la euforia en las tribunas y en el banquillo verdolaga, conscientes de haber presenciado una jugada poco común. El balón describió una trayectoria perfecta que dejó sin reacción al guardameta de Boyacá Chicó, quien únicamente pudo seguir la pelota con la mirada.

Más allá de la espectacularidad, el tanto significó un golpe anímico definitivo para el conjunto visitante. Atlético Nacional ya dominaba el encuentro, pero el gol de Cardona terminó por sentenciar el partido y abrir el camino para completar la goleada.

El mediocampista celebró de manera efusiva junto a sus compañeros, recibiendo el reconocimiento inmediato de la afición. No era para menos: anotar desde media cancha en un partido oficial es una rareza que suele quedar en la memoria colectiva del futbol.

Desató la locura l CAPTURA

Calidad intacta

Con esta anotación, Edwin Cardona reafirmó su calidad y visión de juego, atributos que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del futbol colombiano. Su capacidad para decidir partidos con un solo toque volvió a quedar de manifiesto.

Atlético Nacional aprovechó el envión anímico y mantuvo la intensidad hasta el final del encuentro, completando el 4-0 con autoridad. El equipo mostró solidez en todas sus líneas y confirmó su buen momento futbolístico.

Al final, el gol de 60 metros de Cardona se llevó todos los titulares, convirtiéndose en la imagen del partido y en uno de los mejores tantos de la temporada. Una obra de arte que quedará como uno de los grandes recuerdos en la goleada de Nacional sobre Boyacá Chicó.