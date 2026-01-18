¿Lionel Messi y Liga MX en la Copa Libertadores? Esto propone dueño del Inter Miami

La vuelta de la Liga MX a la Copa Libertadores está cada vez más cerca, esta estaría acompañada del Inter Miami de Lionel Messi; y es que, de acuerdo con Jorge Más, uno de los propietarios de los ‘Garzas’ resaltó que están en negociaciones de hacer se posible.

“He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”, resaltó el dirigente ante los medios de comunicación.

Copa Libertadores l X:Libertadores

¿Sólo los campeones en Liga MX y MLS?

Jorge Más resaltó quienes podrían llegar a representar a ambas Ligas en un futuro próximo dentro de la competición sudamericana: “Yo creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo.”

“Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que el futbol puede seguir creciendo hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”, catapultó.

Cabe mencionar, que el actual campeón de la MLS es el Inter de Miami quien de la mano de Lionel Messi serían los representantes por parte de la Liga a espera de cuántos cupos podría recibir por parte de la Conmebol.

Inter Miami l X:InterMiamiCF

¿Volverá la Liga MX?

Cabe mencionar que a finales de 2024 se reveló que la Copa Libertadores planea un cambio de formato y los clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer podrían estar incluidos en la nueva competición continental.

Sin embargo, fuentes allegadas a RÉCORD aseguraron que es muy complicado, con tintes de imposible, regresar al torneo sudamericano por los compromisos de los clubes mexicanos con torneos de la CONCACAF y porque la FIFA no ve con buenos ojos las participaciones entre clubes de distintas federaciones en competiciones ajenas al mundial de clubes. Pero un visto buena por la confederación podría hacer posible el regreso y la inclusión de la MLS.

Y es que, de acuerdo a información del medio brasileño Itatiaia Esporte, la Copa Libertadores podría jugarse como se juega la Champions, pero ese cambio no sería posible sino hasta 2027. El cambio no se puede hacer antes debido a que los contratos televisivos terminan en diciembre del 2026, cuando se juegue la Final de esa edición.

Copa Intercontinental l X:Libertadores



