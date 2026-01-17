Rayados confirma oferta de Inter de Miami por Germán Berterame

El presidente deportivo del club hizo públicas las negociaciones y la posible venta de su delantero estrella

Rayados confirma oferta de Inter de Miami por Germán Berterame
Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey | MEXSPORT
RICARDO OLIVARES
17 de Enero de 2026

El presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, José Antonio Noriega, confirmó la oferta del Inter Miami sobre Germán Berterame, tras la llegada del equipo a la ciudad luego de la victoria ante Mazatlán.

Germán Berterame interesa al Inter de Miami | MEXSPORT
“Bueno te puedo decir o confirmar que si ha habido un acercamiento y que hay una propuesta, una oferta que le es interesante a “Berte” que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno porque estamos compitiendo porque no hay mucho tiempo para reaccionar, pero te repito, la estamos analizando.”

Además, “Tato” mencionó lo interesante que puede ser esta oferta para el club.

“No voy a dar detalles en este momento, simplemente les diría lo que ya comenté, le interesa a Germán y pudiera llegar a ser interesante para nosotros.”

'Tato' Noriega acepta oferta por Berterame | IMAGO7
El presidente de Rayados agregó sobre la opción de reforzarse con otro delantero, en caso de qué Germán salga del equipo.

“Si por supuesto que si decidimos que la oferta es interesante y decidimos que Germán salga, haremos todo lo posible, ya estamos trabajando en ello por sustituirlo.”

Rayados busca remplazo de Berterame | MEXSPORT
