¡A Florida! Rodrigo de Paul es nuevo jugador del Inter Miami

Una nueva estrella del cono sur del continente dejó la exigencia europea para aterrizar en el calor de Florida. Rodrigo de Paul es nuevo jugador del Inter Miami, tras un gran paso por el Atlético de Madrid de la LaLiga.

El mediocampista argentino fue vinculado al equipo de Lionel Messi desde hace un par de meses, sin embargo, fue hasta las últimas horas que su salida del conjunto Colchonero se hizo oficial. De Paul es uno de los Campeones del Mundo que se une al conjunto de Las Garzas, como 'La Pulga' y Sergio Busquets.

"El mediocentro argentino afronta así un nuevo reto en su carrera deportiva y cierra una etapa de cuatro temporadas como futbolista rojiblanco. A lo largo de las mismas, el internacional albiceleste -quien llegó a nuestro club en verano de 2021- disputó 187 partidos vistiendo la camiseta atlética, cosechó 14 goles y repartió 26 asistencias", comentó el club por medio de un comunicado.

El último encuentro del argentino con Atlético de Madrid fue en el Mundial de Clubes, cuando enfrentó a Botafogo. El futbolista argentino terminó una etapa en el balompié del viejo continente, pues estuvo antes en clubes como Valencia y Udinese.

El conjunto del Inter Miami hizo oficial la llegada del jugador con un ingenioso video en redes sociales. El video hace referencia al apodo de Rodrigo de Paul, 'Motorcito', por lo que muestra un motor encendiéndose.

Una de los tantos rumores de la posible salida del Rodrigo de Paul de Europa, fue por una posible adaptación tumbó a la Copa del Mundo 2026. El jugador de la Albiceleste buscará entrar al campeonato mundial adaptado al clima de Estados Unidos.

