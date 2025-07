¿Se acabó el amor? Afición de Santos ataca a Neymar

No todo está siendo de color de rosa para el astro brasieño, pues lo que parecia ser el regreso a casa del hijo prodigo, se convirtio en una pesadilla; los malos resultados a nivel colectivo y de Neymar, parecen ya haber cansado a la hinchada.

Neymar en su regreso a Santos | @neymarjr

¿Se cayó un Ídolo?

Una de las situaciones que más polémica han causado sucedió recientemente, cuando Neymar Jr se encaró con un aficionado que se encontraba en las frutas, hecho que no cayó nada bien a los ojos del mundo.

Después de este suceso aunado a los malos resultados del club, los hinchas del Brasil (mejor conocidos como la Torcida Jovem), mandaron una carta al club mostrando su inconformidades, pidiendo un mejor rendimiento en cancha y un castigo para Neymar.

"Imagínate, un aficionado agotado, desesperado, con una sensación de impotencia acumulada durante años, viendo a tu equipo apático, perdiendo de nuevo en casa y en la zona de descenso, teniendo la oportunidad de mirar a los ojos a tu ídolo y suplicarle que haga jugar a este equipo inestable, ¿no lo harías?", se lee en la carta.

Entrenamiento de Santos | @neymarjr

Situación humillante

Actualmente el equipo de Santos no muestra su mejor versión en la cancha; están en zona de descenso del Brasileirao y su ídolo no parece estar enfocado en el juego, situación que la Torcida Jovem no va a tolerar más, ya que la hinchada asegura que nada ni nadie es más grande o importante que el club.

"El ídolo eres tú, no él. Solo te pedimos que te comportes como tal". La hinchada reveló además los entresijos de la reunión, a la que asistió Neymar, y lo que se le dijo a Guilherme, delantero del Santos, tras un "enfrentamiento" con un aficionado: "Ten cuidado, no arruines tu carrera aquí por falta de respeto a los aficionados", se lee en la carta.

