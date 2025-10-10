Golazo de Enner Valencia no fue suficiente; Estados Unidos empata con Ecuador en Austin

Ecuador protagonizó un empate a un tanto ante Estados Unidos, previo a enfrentar a la Selección Mexicana en Guadalajara, los dirigidos por Sebastián Beccacece no pudo mantener la ventaja que protagonizó Enner Valencia desde el primer tiempo y terminó por la paridad en Austin.

El marcador se abriría en el minuto 24 con un espectacular gol de Enner Valencia, que demostró técnica, velocidad y excelso toque de balón; todo empezaría con una asistencia desde la línea de medio campo de John Yeboah quien tocaría con el jugador de los Tuzos para hacer una conducción y terminar firmado en linderos del área grande.

Enner l AP

Sin embargo, para la segunda parte llegaría la respuesta por parte de ‘Las Barras y las Estrellas’ de la mano de Folarin Balogun para empatar el partido después una buena definición en el área chica que tocó la base del poste y se incrustó.

¿Cómo iniciaron?

La Selección de Estados Unidos tuvo que lidiar con la sensible baja de Alejandro Zendejas, quien había demostrado un gran nivel en los partidos más recientes con el América en la Liga MX; entre los jugadores relevantes que iniciaron fueron Tim Weah y Weston Mckennie.

Ecuador y Estados Unidos empatan l AP

Cabe mencionar, que a la baja del jugador azulcrema se le unieron también Christian Pulisic y Antonee Robinson debido a los problemas físicos. Team USA sigue buscando encontrar su mejor versión que ha caído en los últimos meses.

Por su parte, los sudamericanos tuvieron presencia de Liga MX en su once inicial: Enner Valencia, jugador de los Tuzos del Pachuca, y Pedro Vite, elemento de los Pumas; además resaltó en la alineación Willian Pacho, del PSG, y Estupiñán del Milan.

Amistoso en Austin l AP

¿Quiénes serán sus próximos rivales?

Sin más movimiento en el marcador, los dirigidos por Mauricio Pochettino terminaron sellando ese empate y ahora tendrán que hacer frente a Australia el próximo 14 de octubre en el Dick’s Sporting Goods Park.

Mientras tanto, los ecuatorianos tendrán que viajar a la República Mexicana para aterrizar en Guadalajara y enfrentar otro duro rival como lo es México, también el 14 de octubre en el estadio Akron que será uno de los mundialistas.



Ecuador se medirá ante México l AP