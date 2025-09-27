Juventus vs Atalanta EN VIVO Serie A Jornada 5

El Allianz Stadium se viste de gala para recibir uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la Serie A italiana: Juventus recibe a Atalanta en un enfrentamiento que promete intensidad y buen futbol. La Vecchia Signora busca mantener su invicto en casa y consolidar su posición como principal perseguidor del líder, mientras que la Dea pretende confirmar que está lista para luchar por puestos europeos.

El conjunto dirigido por Thiago Motta atraviesa un momento positivo, con 10 puntos en cuatro jornadas y un rendimiento sólido frente a su afición. Atalanta, en cambio, se aferra a su estilo ofensivo bajo Gian Piero Gasperini y llega motivado tras golear 3-0 al Torino, resultado que elevó la confianza de un plantel habituado a competir con los mejores.

¿Podrá Atalanta romper el invicto de la Juventus en Turín?

La historia reciente juega a favor de la Juventus. En el Allianz Stadium, el conjunto bianconero nunca ha caído ante Atalanta en Serie A, una racha que impone respeto. Además, la solidez de su defensa y la capacidad de desequilibrio en ataque le han permitido establecerse como uno de los equipos más consistentes en este arranque de temporada.

Sin embargo, el presente de Atalanta invita al optimismo en Bérgamo. El 3-0 sobre Torino reflejó la efectividad ofensiva de un plantel que combina juventud y experiencia. Con una diferencia de goles positiva de +6, la Dea muestra que no solo genera ocasiones, sino que sabe concretarlas con contundencia.

Juventus, firme bajo Thiago Motta

El nuevo ciclo de Thiago Motta en el banquillo juventino genera ilusión en la hinchada. Con tres victorias y un empate, la Vecchia Signora luce más dinámica en ataque y ordenada en defensa. Su último tropiezo fue un empate 1-1 ante Hellas Verona, pero en casa mantiene paso perfecto con dos triunfos seguidos. El Allianz se ha convertido en un bastión que respalda la confianza del equipo.

Por su parte, Gasperini insiste en un futbol vertical y ofensivo. La capacidad de su equipo para presionar alto y transformar ocasiones en goles lo convierte en un rival incómodo para cualquiera. Aunque la Juventus se presenta como favorita, los últimos cinco enfrentamientos directos muestran cierta paridad: dos victorias para cada uno y un empate, incluyendo el 1-1 del último cruce.