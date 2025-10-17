LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Barcelona vs Girona de la Jornada 9?

La Fecha FIFA terminó y las grandes competiciones del mundo regresarán a la normalidad, cosa no menor en LaLiga. En uno de los duelos más atractivos del campeonato español, Barcelona recibirá al Girona en un duelo de contrastes y con realidades sumamente diferentes.

Último duelo | AP

¿Cómo llega Barcelona?

El Barça -probablemente- es uno de los equipos más divertidos con balón en todo el balompié, sin embargo, sin la bola el sufrimiento es notorio. Pese a los grandes resultados y el gran nivel de ciertos jugadores, su último compromiso en LaLiga terminó con una goleada en contra ante Sevilla, que consumó su segunda derrota de manera consecutiva.

Hansi Flick tendrá que hacer varios ajustes con las sensibles bajas de Raphinha y Robert Lewandowski; aunque tendrá disponible a Lamine Yamal tras su lesión en el pubis. La ofensiva es la parte fuerte del Barcelona, pues son el mejor equipo en dicho departamento con 22 goles.

Barcelona | AP

¿Cómo llega Girona

La historia de Cenicienta que maravilló al mundo y a la península ibérica está lejos de replicarse, pero lo más alarmante es su actual momento. El cuadro de la localidad de Girona se encuentra actualmente en posiciones de descenso, solo por encima de la Real Sociedad de San Sebastián y Mallorca.

Con solo seis unidades y cinco goles a favor (la segunda peor marca de LaLiga), Girona visitará uno de los escenarios más complejos en el balompié español. Pese a todo, previo al parón de la Fecha FIFA, el conjunto Blanquivermells logró su primera victoria ante el Valencia.

Girona | @GironaFC

Último antecedente

La Temporada pasada terminó con un dominio abrumador del Barcelona sobre el Girona en ambos partidos. El conjunto de Flick derrotó con marcadores 'espejo' al humilde equipo Blanquirrojo, con resultados de 4-1.

¿Cuándo y dónde ver Barcelona vs Girona?

Fecha: Sábado 18 de octubre

Horario: 8:15 (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona, España

Transmisión: SKY Sports

Último duelo | AP