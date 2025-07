Lautaro Martínez entrena en México tras la eliminación del Inter en el Mundial de Clubes

El delantero argentino Lautaro Martínez, actual capitán y goleador del Inter de Milán, se encuentra disfrutando de sus vacaciones en tierras mexicanas, específicamente en la Riviera Maya, luego de la temprana eliminación del equipo italiano en el Mundial de Clubes 2025.

El pasado 30 de junio, el Inter de Milán fue eliminado en los Octavos de Final del Mundial de Clubes tras caer frente al Fluminense de Brasil. Con esta derrota, el club nerazzurri puso fin a una temporada sin títulos y comenzó su período de descanso. Los jugadores tendrán varias semanas libres antes de iniciar la pretemporada, que arrancará oficialmente de cara al debut de la Serie A el 25 de agosto, cuando enfrenten al Torino como locales.

Quedaron fuera del mundial de clubes | MEXSPORT

Este nuevo ciclo será comandado por el recién nombrado entrenador Cristian Chivu, exdefensor del club y actual director técnico del primer equipo.

Lautaro Martínez entrena en Playa del Carmen

Tras finalizar su participación con el equipo, Lautaro Martínez aprovechó el viaje a Estados Unidos previo al torneo para iniciar su descanso. Desde allí, el argentino viajó a Playa del Carmen, uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe mexicano.

Se encuentra en México | INSTAGRAM

En sus redes sociales, el futbolista compartió imágenes junto a su pareja en las playas de la Riviera Maya, destacando su visita al exclusivo Camaleón Golf Course at Mayakoba. No obstante, sus vacaciones no son sinónimo de inactividad, el delantero también se mostró entrenando.

El atacante publicó varias historias en las que se lo ve entrenando en un gimnasio local y también corriendo a la orilla del mar. De esta manera, Lautaro mantiene su estado físico en óptimas condiciones mientras disfruta del descanso.

Está entrenando en México | CAPTURA

