Messi y su entorno fueron principales culpables de la crisis financiera del Barça, según exdirectivo del club

El FC Barcelona ha vivido inmerso en una crisis financiera desde hace algunas temporadas, la cual le ha traído ciertos inconvenientes con algunos de sus jugadores. Recientemente, Emili Rousaud, antiguo vicepresidente institucional del club, reveló las razones del por qué se dio toda esta situación en general, afectando de manera indirecta a algunos exjugadores culés.

Messi y sus amigos, los principales culpables

Tener en su momento al mejor jugador del mundo fue algo que al Barcelona le terminó por afectar en el tema monetario, y es que para Rousaud, el único jugador que realmente desquitaba su exhorbitante sueldo era precisamente Lionel Messi; sin embargo, los jugadores más cercanos al argentino se aprovecharon de la situación.

Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba fueron quienes presionaron a la directiva culé para tener sueldos igual de altos que su amigo, por lo que el presidente de ese entonces tuvo que hacerlo para satisfacer las necesidades del argentino previo a su salida, lo cual provocó una inflación absurda.

"No es que Piqué no fuera buen defensa, pero no era el mejor defensa del mundo y era el mejor pagado. El modelo funcionó mientras ganaron, toda empresa debe tener un cierto nivel de equidad salarial y eso se vino abajo. Luego llegó la pandemia y los ingresos cayeron drásticamente, sin las entradas", declaró Rousaud.

Ninguno de los involucrados continua en el club

Cuando Barcelona se vio rebasado por la situación, ninguno de los jugadores que se habían encontrado culpables de ello quiso aceptar una rebaja salarial para ayudar al equipo, lo cual para Emili Rousaud fue doloroso en el plano de aficionado, no de directivo.

Posteriormente, cuando Messi se marchó en 2021, todos y cada uno de ellos se vieron obligados a por fin aceptar tales rebajas, todo esto también con la intención de provocar la llegada de Sergio 'Kun' Agüero como refuerzo blaugrana. Actualmente, ni Piqué, ni Alba ni Busquets forman parte del equipo, incluso dos de ellos comparten vestidor nuevamente con el argentino en Miami.

