‘No estoy desaparecido’: Brian Fernández rompe el silencio tras un mes sin entrenar

Las alarmas volvieron a encenderse en Remedios de Escalada. Brian Fernández, delantero de 30 años, lleva cuatro semanas ausente de las prácticas con Talleres (RE), el club de la Primera Nacional que lo fichó en mayo de 2025 mediante un cupo extraordinario de AFA por la lesión de Valentín Morelini. El futbolista apenas sumó cuatro partidos y su última aparición fue el 14 de junio, en la derrota 1-0 ante Central Norte de Salta.

En medio de versiones encontradas sobre su paradero, el santafesino eligió su cuenta de Instagram para fijar postura. “No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia… Hablé con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia… Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy ‘desaparecido’”, escribió, visiblemente molesto por publicaciones que, según él, no verificaron información.

Desmintió su desaparición | x

El caso reaviva un debate que persigue su carrera: el contraste entre un talento innegable y los vaivenes personales que han condicionado su continuidad. Fernández venía de un paso por Almirante Brown, donde volvió a convertir y hasta vivió con el entonces DT Daniel Bazán Vera para sostener la rutina; eligió Talleres (RE) —dijo— para “cuidarse y estar cerca de la familia”. En su presentación admitió que, tras meses sin jugar, necesitaba “parar y resetear”.

“No estoy desaparecido”: el descargo de Brian y el contexto de su llegada

El propio Fernández explicó cómo aterrizó en Talleres (RE): “Me vio entrenar un agente que se llama Adrián… Tenía otra propuesta, pero decidí esto para estar cerca de la familia”. En sus primeras horas como albirrojo, el atacante confesó que atravesó un período en el que “no se sentía bien” y que necesitaba frenar para ordenar su cuidado personal.

Decidió pasar tiempo con su familia | IMAGO7

El cupón extra de AFA por la lesión de Morelini facilitó su incorporación y, de inmediato, marcó un gol a Almirante Brown, su exequipo. Sin embargo, tras ese arranque y una nueva molestia física, dejó de presentarse a los entrenamientos. Puertas adentro, el club mantiene canales abiertos con el jugador y su entorno; puertas afuera, el propio Brian pide bajar el ruido y evitar rótulos que no reflejan su realidad familiar.

Formado en Defensa y Justicia y con un salto a Racing que exhibió su potencial… y sus primeras señales de alerta, Fernández hilvanó una ruta que lo llevó por Sarmiento y Metz antes de reencontrarse en Unión La Calera (2018). Ese impulso lo catapultó a Necaxa, donde firmó uno de los mejores tramos de su carrera: goles, desequilibrio y la sensación de que su pico estaba por venir. Su paso por el futbol mexicano no solo fue visible y productivo, también revalorizó su ficha y lo proyectó al mercado internacional.

La explosión con los Rayos abrió la puerta a la MLS. En Portland Timbers mantuvo la puntería, pero su continuidad se interrumpió por incumplimientos al Programa de Abuso de Sustancias de la liga, episodio que acabó en rescisión. Más tarde regresó a Argentina para vestir las camisetas de Colón, Ferro y Deportivo Madryn. Entre 2024 y 2025, Almirante Brown fue su refugio competitivo; allí se comprometió con doble turno y reconstruyó confianza.

Su futuro es incierto | IMAGO7

Un presente en revisión y un futuro abierto

Hoy, la prioridad declarada de Fernández vuelve a ser la estabilidad personal. “Trabajar para estar bien… venir todos los días a entrenar es lo más importante”, dijo en una entrevista tiempo atrás, cuando enumeró lecciones de una carrera con curvas pronunciadas: “Cuando toqué el éxito, no lo pude manejar… Hoy trato de volver a lo que me pertenece”.

En Talleres (RE) esperan claridad en los próximos días. La institución ya se contactó con la familia y apunta a definir si habrá reincorporación con un plan gradual o si el vínculo tomará otro rumbo. En cualquier escenario, la versión del jugador —que rechaza estar “desaparecido”— y el antecedente luminoso de su etapa en Necaxa se cruzan en el mismo punto: la posibilidad de otra oportunidad.

