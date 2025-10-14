Partidos de hoy 15 de octubre de 2025

El Mundial Sub-20 entra en su fase decisiva, con los duelos de Semifinales que definirán a los dos equipos que pelearán por el título. Además, la Concacaf W Champions Cup y la Liga MX Femenil continúan con sus enfrentamientos, todo esto y más en la agenda deportiva de este miércoles 15 de octubre. A continuación te compartimos los juegos más destacados del día.

Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 en Chile entra en su recta final. Ya sin México participando, el torneo avanza con dos duelos entre las mejores selecciones. La actividad inicia con el duelo entre Marruecos y Francia a las 14:00 horas mientras que Argentina y Colombia se medirán una hora después de terminado el partido.

Con estos enfrentamientos podríamos tener una reedición de la Final de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, sin embargo, Colombia y Marruecos quieren dar la sorpresa y meterse a su primera final en el torneo de la categoría.

Los ganadores de estos encuentros se enfrentarán el fin de semana por el título mundial, en una final que promete alto nivel futbolístico.

Se juegan las Semifinales | X

Concacaf W Champions Cup

La actividad del futbol femenil tampoco no se detiene, y este miércoles la Concacaf W Champions Cup presenta dos partidos importantes para los clubes mexicanos quienes buscan la victoria para poder meterse en el Final Four del torneo internacional.

Primero Washington Spirit se medirá ante Monterrey a las 16:15 horas. Las Rayadas necesitan un triunfo para mantenerse en la siguiente fase. Sin embargo, enfrente tendrán a un Washington Spirit comandado por Rebeca Bernal, que también busca avanzar de ronda, lo que anticipa un choque de gran intensidad.

Más tarde Orlando Pride se enfrenta ante Pachuca. Al igual que en el previo partido, ambos equipos necesitan llevarse el triunfo para avanzar a la siguiente fase. El ganador de este partido se unirá a las Águilas y a Gotham en el Final Four del torneo.

La fase de grupos llega a su fin | MEXSPORT

Futbol en México

A pesar de fecha FIFA, la acción en el futbol mexicano no se detiene pues, tanto la Liga de Expansión como la Liga MX Femenil tendrán dos partidos importantes.

Cancún FC, líder del torneo, se enfrentará a los Mineros de Zacatecas quienes necesitan los tres puntos para mantenerse dentro de los primeros ocho lugares con miras a la Liguilla.

Por su parte, el circuito rosa tendrá el enfrentamiento entre Atlas y América. Las Rojinegras buscan reivindicarse ante su afición tras una racha irregular, pero enfrente tendrán a las Águilas del América, uno de los equipos más consistentes del torneo y firme candidato al título.

El futbol en méxico continúa | MEXSPORT

TODOS LOS PARTIDOS

La agenda del día | RÉCORD