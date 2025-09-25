Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta

En el mítico Morumbí, Sao Paulo intentará remontar la serie frente a Liga de Quito, que llega con ventaja tras el 2-0 conseguido en la ida en territorio ecuatoriano

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta
Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
25 de Septiembre de 2025

La Copa Libertadores 2025 entra en instancias decisivas y este jueves 25 de septiembre se conocerá al primer semifinalista. En el mítico Morumbí, Sao Paulo intentará remontar la serie frente a Liga de Quito, que llega con ventaja tras el 2-0 conseguido en la ida en territorio ecuatoriano.

Sao Paulo, obligado a la remontada

El equipo de Hernán Crespo alcanzó los cuartos de final tras dejar en el camino a Atlético Nacional en penales, pero ahora enfrenta un desafío mayor: darle vuelta a un marcador adverso frente a un rival que se ha mostrado sólido en la competencia. En sus últimos encuentros, los paulistas han mostrado irregularidad, con derrotas en el Brasileirao, aunque lograron una victoria clave sobre Botafogo. La localía y el respaldo de su afición serán sus grandes armas en busca de la épica.

Últimos partidos de Sao Paulo:

  • Santos 1-0 Sao Paulo | Serie A

  • Liga de Quito 2-0 Sao Paulo | Copa Libertadores

  • Sao Paulo 1-0 Botafogo | Serie A

  • Cruzeiro 1-0 Sao Paulo | Serie A

  • Sao Paulo 2-0 Atlético Mineiro | Serie A

  • Sao Paulo 1 (4)-(3) 1 Atlético Nacional | Copa Libertadores

Liga de Quito quiere hacer historia en Brasil

Por su parte, la Liga de Quito de Tiago Nunes eliminó al último campeón, Botafogo, y llega con la confianza de un 2-0 a favor en la ida. Aunque en el torneo local viene de una dura derrota frente a Universidad Católica, los ecuatorianos confían en mantener su solidez internacional para avanzar a semifinales.

Últimos partidos de Liga de Quito:

  • Liga de Quito 2-4 Universidad Católica | LigaPro

  • Liga de Quito 2-0 Sao Paulo | Copa Libertadores

  • Libertad 0-1 Liga de Quito | LigaPro

  • Liga de Quito 1-1 Macará | LigaPro

  • El Nacional 1-0 Liga de Quito | LigaPro

  • Liga de Quito 2-0 Botafogo | Copa Libertadores

TE PUEDE INTERESAR

Aficionados de Argentina 'explotan' por duelo ante México: &quot;¿No había un rival decente?&quot;

Futbol Internacional | 24/09/2025

Aficionados de Argentina 'explotan' por duelo ante México: "¿No había un rival decente?"
Brahimi presentado con Santos

Futbol Internacional | 24/09/2025

Santos de Brasil hace oficial la llegada de Brahimi
Exdelantero de Real Madrid defiende a Raúl Jiménez y Santiago Giménez por su falta de goles

Internacionales | 24/09/2025

Exdelantero de Real Madrid defiende a Raúl Jiménez y Santiago Giménez por su falta de goles
Te recomendamos
Miguel Ángel Russo vuelve a ser internado y preocupa su salud en Boca Juniors
CONMEBOL
Futbol

LO ÚLTIMO

 