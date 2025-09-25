Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta

La Copa Libertadores 2025 entra en instancias decisivas y este jueves 25 de septiembre se conocerá al primer semifinalista. En el mítico Morumbí, Sao Paulo intentará remontar la serie frente a Liga de Quito, que llega con ventaja tras el 2-0 conseguido en la ida en territorio ecuatoriano.

Sao Paulo, obligado a la remontada

El equipo de Hernán Crespo alcanzó los cuartos de final tras dejar en el camino a Atlético Nacional en penales, pero ahora enfrenta un desafío mayor: darle vuelta a un marcador adverso frente a un rival que se ha mostrado sólido en la competencia. En sus últimos encuentros, los paulistas han mostrado irregularidad, con derrotas en el Brasileirao, aunque lograron una victoria clave sobre Botafogo. La localía y el respaldo de su afición serán sus grandes armas en busca de la épica.

Últimos partidos de Sao Paulo:

Santos 1-0 Sao Paulo | Serie A

Liga de Quito 2-0 Sao Paulo | Copa Libertadores

Sao Paulo 1-0 Botafogo | Serie A

Cruzeiro 1-0 Sao Paulo | Serie A

Sao Paulo 2-0 Atlético Mineiro | Serie A

Sao Paulo 1 (4)-(3) 1 Atlético Nacional | Copa Libertadores

Liga de Quito quiere hacer historia en Brasil

Por su parte, la Liga de Quito de Tiago Nunes eliminó al último campeón, Botafogo, y llega con la confianza de un 2-0 a favor en la ida. Aunque en el torneo local viene de una dura derrota frente a Universidad Católica, los ecuatorianos confían en mantener su solidez internacional para avanzar a semifinales.

Últimos partidos de Liga de Quito: