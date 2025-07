Funes Mori se estrena como goleador en León con asistencia de James Rodríguez

El debut de La Fiera la Leagues Cup le sirvió a Rogelio Funes Mori para estrenarse como goleador en su primera titularidad con León. El delantero argentino naturalizado mexicano fue el encargado de abrir el marcador ante el Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup 2025.

Funes Mori festeja con James su primer gol con León | X: @clubleonfc

La conexión con James Rodríguez fue inmediata. En su primer intento, el colombiano detectó a la perfección el movimiento del Mellizo, quien se desmarcó con facilidad de Brandan Craig. James envió un centro medido que Funes Mori mandó al fondo con un certero cabezazo.

The first goal of #LeaguesCup2025! 🤩⚽ Exquisita asistencia de James Rodríguez y Funes Mori con la especialidad de la casa para poner arriba a @clubleonfc pic.twitter.com/KRmdu00TqR

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 29, 2025