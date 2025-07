‘No es una competencia justa’: Guede acusa desventajas para clubes de Liga MX en Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 todavía no echa a rodar el balón y ya carga con un reclamo de peso desde la Liga MX. Pablo Guede, entrenador del Puebla, cuestionó la equidad del torneo que enfrenta a clubes mexicanos con equipos de la MLS en territorio estadounidense, una condición que, según su lectura, desequilibra la balanza desde el primer minuto. La Franja debuta ante New York City FC en la Red Bull Arena de New Jersey, con un itinerario que ha exigido viajes, ajustes de logística y cambios de rutina.

Para Guede, no se trata de un pretexto sino de un diagnóstico: su equipo ha construido una idea competitiva, pero competir “en cualquier lado” no significa que las condiciones sean parejas. El técnico argentino enumeró factores concretos que, acumulados, “merman” la justicia del certamen: traslado, horarios, sedes, disponibilidad de espacios de entrenamiento y adaptación al entorno.

El debate no es nuevo, cada edición reabre la discusión, pero esta vez llega con un tono frontal. Puebla asume el desafío, sí, pero su entrenador deja claro que la búsqueda de espectáculo no debería pasar por alto la igualdad de condiciones. En esa tensión, Guede pide que la evaluación de resultados considere el contexto que afrontan los equipos de la Liga MX.

Guede dirigirá la Leagues Cup con Puebla | Imago7

Las palabras de Guede, sin filtros

El propio entrenador enmarcó el momento de su equipo y el porqué de su inconformidad: “Creo que tenemos una línea que, más allá de los resultados, es positiva. Somos un equipo que quiere ser protagonista en cualquier lado. Mañana, quieras o no, jugamos con muchas desventajas: el tema del viaje, el lugar de entrenamiento, la hora, son un montón de cosas que merman un poco una competición justa", declaró.

Más allá del tono, el mensaje apunta a la estructura misma del torneo: concentrar la competición en Estados Unidos impone a los clubes mexicanos un cúmulo de fricciones (logísticas y competitivas) que no siempre se reflejan en el marcador, pero sí en los detalles que deciden una serie. Guede subraya que exigir rendimiento sin simetría de contexto es, en el mejor de los casos, pedir una hazaña.

Puebla es el cuarto equipo del argentino en México | Imago7

“Nos van a hacer falta”: la afición mexicana como factor competitivo

Ante un escenario que percibe adverso, Guede recurrió a un elemento que puede nivelar, al menos en parte, la cancha: la afición mexicana en Estados Unidos.

“Por lo tanto, es buenísimo que tengamos tantos aficionados que nos puedan apoyar porque seguramente los vamos a necesitar.”

La Franja espera que el respaldo en tribuna amortigüe el desgaste: voces, colores y presión emocional que ayuden a transformar un estadio ajeno en territorio compartido. Para un plantel que viaja, ajusta horarios y comprime sesiones de trabajo, el aliento puede convertirse en esa ventaja intangible que incline un duelo cerrado.

Pablo Guede espera que la afición mexicana le de apoyo a La Franja | Imago7

Competencia sí, pero con reglas parejas

Guede remarca que el objetivo deportivo no cambia: competir, proponer y buscar el resultado. Pero pide mirar el bosque y no solo el árbol: la justicia deportiva es la primera condición de cualquier torneo que aspire a consolidarse. De ahí que, edición tras edición, surjan propuestas desde vestidores y salas de prensa: alternar sedes, repartir viajes, homologar ventanas de entrenamiento y, en lo posible, compartir localías. La idea es simple: que la narrativa de la Leagues Cup se escriba en la cancha, no en la bitácora de vuelos.

Mientras tanto, Puebla llega con su libreto: presión ordenada, agresividad con balón y vocación para competir “en cualquier lado”. Si la Franja logra capitalizar sus momentos, el reclamo de su técnico no será coartada, sino contexto; y el resultado, mérito en condiciones que él considera desparejas.

Guede y Efraín Velarde en un juego de Puebla | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Respeto al primer amor! Hirving Lozano no festejará si le mete gol a Pachuca en Leagues Cup